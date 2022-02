Aucun nouveau Mario Kart n'a été annoncé lors du Nintendo Direct, mais on se console avec un énorme DLC pour Mario Kart 8 Deluxe qui va ajouter pleins de circuits.

Vous attendiez l'annonce d'un nouveau Mario Kart ? Mais pourquoi faire de gros investissement quand il est toujours possible de capitaliser sur un jeu initialement sorti sur la Wii U ? Nintendo y a réfléchi, et on l'a bien vu lors du Nintendo Direct du 9 février 2022. Loin de contenter les fans avec l'annonce d'un nouveau jeu qui aurait pu être le premier Mario Kart propre à la Switch, la firme de Kyoto a préféré capitaliser sur du contenu en annonçant un énorme DLC. L'objectif est simple : proposer un maximum de circuits aux joueurs, tout en jouant sur la fibre nostalgique.

Appelé "Pass circuits additionnels", ce DLC va ajouter pas moins de 48 circuits bonus issus des anciens épisodes du jeu. On retrouvera donc des destinations phares venues de Mario Kart 64, Mario Kart : Double Dash, Super Mario Kart (sur SNES), Mario Kart : Super Circuit (GBA), Mario Kart 7, Mario Kart DS ou encore Mario Kart Tour (l'épisode mobile). Bien sûr, Nintendo nous promet que tous ces circuits seront retravaillés afin de soutenir la comparaison avec les circuits déjà disponibles dans Mario Kart 8 : Deluxe.

48 circuits en plus pour Mario Kart 8 : Deluxe

La petite subtilité, c'est que les 48 circuits ne seront pas livrés d'un coup, mais en six vagues de huit pistes, ce qui étalera les sorties jusqu'en 2023 (ça donne le temps avant un hypothétique Mario Kart 9). La première vague sera donc mise en ligne dès le 18 mars avec les pistes suivantes.

Coupe turbo dorée

Promenade à Paris (Mario Kart Tour)

Circuit Toad (Mario Kart 7)

Montagne Choco (Mario Kart 64)

Supermarché Coco (Mario Kart Wii)

Coupe maneki-neko

Traversée de Tokyo (Mario Kart Tour)

Corniche Champignon (Mario Kart DS)

Jardin volant (Mario Kart: Super Circuit)

Dojo ninja (Mario Kart Tour)

Ce contenu ne sera pas gratuit, et pour en faire l'acquisition, Nintendo nous propose plusieurs solutions. Soit sortir la CB et acheter le Pass pour 24.99€, ou alors upgader votre abonnement Nintendo Switch Online avec son Expansion Pack (39.99€ par an tout de même).