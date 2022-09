Mario Kart 8 Deluxe et sa vague 3 de DLC étaient dans le dernier Nintendo Direct. La fuite tend à se confirmer...

Mario Kart 8 Deluxe officialise deux circuits de sa vague 3

Huit nouveaux circuits seront ajoutés à MK 8 Deluxe d'ici la fin de l'année. Les deux premiers à se lancer dans le grand bain sont le Mont Festif et le Jardin Peach. Le Mont Festif (Mario Kart Tour) offre une ambiance hivernale qui sent bon Noël avec une piste enneigée, des illuminations, des petits chalets avec des cadeaux ou encore des cannes de sucre d'orge. La piste du Jardin Peach est plus champêtre avec des jardins bien entretenus et une immense sculpture en herbe du plombier.

Ces deux circuits font partie de la vague 3 du Pass circuits additionnels et seront disponibles cet hiver. Nous ne connaissons cependant pas encore les cinq autres. En revanche, le récent leak pourrait nous aiguiller et voici les candidats potentiels :

Détour à Londres (Mario Kart Tour)

Jardin Peach (DS) Confirmé

Lac Boo/ Jetée cassée (GBA)

Rock Rock Mountain (3DS)

Balade berlinoise (Mario Kart Tour)

Stade Waluigi / Arène Wario (Gamecube)

Mont festif (Mario Kart Tour) Confirmé

Rainbow Road (3DS)

Virée à Amsterdam (Mario Kart Tour)

Poursuite à Singapour (Mario Kart Tour)

Road-trip à Los Angeles (Mario Kart Tour)

Pays Crépuscule (GBA)

Bousculade à Bangkok (Mario Kart Tour)

Virages à Vancouver (Mario Kart Tour)

Bois Vermeil (Wii)

En 2023, Mario Kart 8 Deluxe s'étoffera avec 24 circuits supplémentaires au total. Tous payants via le Pass bien entendu.