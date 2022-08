Y'a-t-il une vraie plus value à succomber pour les circuits additionnels du Pass de Mario Kart 8 Deluxe ? Voici notre comparatif vidéo qui démontre l'énorme fossé graphique entre les différentes versions.

« C'était mieux avant ! », une idée reçue parfois tenace, en particulier dans le jeu vidéo. Et après ce comparatif entre les vieux circuits de MK et leur nouvelle version dans Mario Kart 8 Deluxe, ce sera plus difficile de revenir en arrière.

Les nouveaux circuits de Mario Kart 8 Deluxe, c'est magnifique !

Grâce aux captures de Nin10doland & YTSunny, remontées par les petites mains de monsieur Poufy, on peut mieux mesurer l'évolution entre les anciens et le dernier Mario Kart. En effet, la quasi-totalité des circuits de la Vague 2 proviennent d'épisodes antérieurs comme le Désert Kalimari (Mario Kart 64; N64) ou Circuit Mario 3 (Super Mario Kart, SNES).

Finis les gros amas de pixels, qui font néanmoins le charme des vieux jeux, tout est plus détaillé avec une profondeur largement supérieure. Que du bon ? Peut-être pas pour les fans de la première heure. Certains déplorent par exemple une baisse de la difficulté entre les versions, avec par moments la suppression d'obstacles qui rendaient les circuits plus compliqués à négocier.

Des changements qui sont à mettre sur le compte d'une nouvelle époque où les jeux sont, dans l'ensemble, bien plus faciles à appréhender pour diverses raisons. À voir si les futurs circuits qui auraient fuité seront plus fidèles en tenant compte des plaintes.