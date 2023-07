Mario Kart 8 Deluxe continue à régner en maître sur le marché du jeu de course sur Nintendo Switch. Bien qu'un certain Chocobo GP ait tenté de lui faire de l'ombre et que Disney Speedstorm va essayer d'en faire de même en septembre prochain, le jeu roule sur la concurrence depuis sa sortie en avril 2017. Malgré tout, pour conserver ses millions de joueurs, MK8 Deluxe sait qu'il ne peut pas se contenter du statu quo. Voilà pourquoi Nintendo ajoute régulièrement de nouveaux circuits et de nouveaux personnages bien connus du public afin de jouer sur sa fibre nostalgique. La vague 5 qui arrive dès aujourd'hui devrait, une nouvelle fois, plaire aux fans inconditionnels de la licence Mario Kart.

Opération séduction pour la vague 5 de Mario Kart 8 Deluxe

On savait depuis la semaine dernière que la vague 5 de Mario Kart 8 Deluxe sortirait ce mercredi 12 juillet. L'attente longue de quelques mois depuis la parution de la vague 4 est désormais terminée, puisque vous pouvez enfin découvrir les nouveaux circuits. La vague 5 se compose, comme toujours, de plusieurs circuits qui devraient faire le bonheur des fans historiques de la licence. On retrouve les maps Cap Koopa et Route Clair de Lune du cultissime Mario Kart Wii, Road-trip à Los Angeles, Virages à Vancouver et Athènes Antiques de Mario Kart Tour, Paquebot Daisy de Mario Kart : Double Dash et Pays Crépuscule de Super Circuit. Si vous êtes curieux, vous pouvez même découvrir le comparatif ultime des circuits avec leurs anciennes versions.

Évidemment, le nouveau circuit présenté lors du Nintendo Direct du mois juin est aussi de la partie. Il se nomme « Course à la propreté » et prend place dans une salle de bain dans laquelle nous aurons le plaisir de passer sous l'eau dans la baignoire et de planer au-dessus des toilettes. En plus de ces circuits supplémentaires, le jeu intègre quatre nouveaux personnages à son casting déjà assez dense : Birdo, Flora Piranha, Wiggler et Kamek.

À quand la vague 6 ?

Nul doute que ces nouveaux circuits et personnages devraient plaire aux joueurs, notamment aux fans des anciens épisodes de Mario Kart. L'épisode Wii et surtout Double Dash font partie des plus appréciés par le public historique de la franchise. Rappelons qu'en plus de la vague 5, Nintendo prévoit de publier une Vague 6 d'ici la fin d'année. Pour profiter de tout ce contenu supplémentaire, deux options s'offrent à vous. Acheter le Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe vous donnera accès à toutes les vagues ajoutées par Nintendo pour 24,99 €. Sinon, vous pouvez souscrire au Nintendo Switch Online et au Pack additionnel. Ainsi, tous les circuits et personnages deviendront disponibles sans coût supplémentaire. Le prix de l'abonnement individuel au service s'élève à 39,99 € pour un an (69,99 € pour l'abonnement familial, pour ajouter jusqu'à huit comptes).