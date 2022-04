Après l'ajout de F-Zero X, le Nintendo Switch Online fait revenir un autre jeu iconique : Mario Golf 64. Voici les prochaines sorties 64 sur le service et un récap des titres disponibles.

La nostalgie N64 bat son plein sur la dernière console de Big N. Après F-Zero X, Mario Golf 64 se rapproche du Nintendo Switch Online. Voici sa date de sortie, les deux prochains jeux attendus et un point sur ceux déjà disponibles.

Une seconde jeunesse pour Mario Golf 64

Le catalogue Nintendo Switch Online s'étend avec Mario Golf 64 qui fera son trou le 15 avril prochain sur le service du constructeur japonais. Le jeu sera dans son jus, à l'exception près que sa résolution sera rehaussée vis-à-vis de l'original. Bref, un grand classique mais en mieux !

Mais être abonné au Nintendo Switch Online ne suffit pas. Il faut en effet prendre la formule Premium à 39,99€ pour 1 an qui comprend le Pack additionnel. C'est grâce à lui que vous pourrez parcourir la bibliothèque de jeux 64.

Kirby 64 : The Crystal Shards et Pokémon Snap rejoindront par la suite le service. Voici à quoi ressemblera la ludothèque 64 sur Switch au 15 avril :

Banjo-Kazooie

Dr Mario 64

F-Zero X

The Legend of Zelda: Majora’s Mask

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Mario Golf 64

Mario Kart 64

Mario Tennis

Paper Mario

Sin & Punishment

Star Fox 64 (Lylat Wars)

Super Mario 64

WinBack

Yoshi’s Story

L'abonnement en ligne Premium de Nintendo

Le Nintendo Switch Online, l'équivalent du PS Plus et du Xbox Live Gold, attribue une série d'avantages à ses abonnés. Des jeux NES et Super Nes, le jeu en ligne, les sauvegardes dans le cloud ainsi que l'application mobile. Cette dernière est obligatoire pour discuter entre amis.

Voici les tarifs :

12 mois : 19,99€

3 mois : 7,99€

1 mois : 3,99€

De son côté le Nintendo Switch Online + Pack additionnel accorde les privilèges ci-dessus et d'autres, comme une sélection de titres N64 à l'instar de Mario Golf. Vous pouvez enregistrer votre progression à tout moment et jouer jusqu'à 4 en ligne ou en local sur une console avec les softs compatibles.

Il y a également le Pass circuits de Mario Kart 8 Deluxe, le DLC "Happy Home Paradise" d'Animal Crossing : New Horizons, et enfin des jeux Mega Drive qui, en complément des sauvegardes à la volée et dans le cloud, possèdent une fonctionnalité "Retour en arrière" si vous échouez.

Pas de choix ici, c'est un abonnement de 12 mois pour 39,99€.