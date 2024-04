Récemment, le jeu Manor Lords est sorti en accès anticipé et depuis c'est une vraie réussite en termes de succès. Le jeu performe bien et dépasse toutes les attentes...

Le nouveau jeu de construction de villes et de stratégie, Manor Lords, a réalisé un démarrage spectaculaire, établissant de nouveaux records sur Steam. Publié récemment, il a rapidement capté l'attention de la communauté des joueurs en devenant le jeu le plus ajouté aux listes de souhaits de la plateforme avant même sa sortie, rassemblant trois millions de joueurs potentiels. Mais ce n'est pas tout.

Une grosse claque bien moyenâgeuse avec Manor Lords

Dès son lancement, Manor Lords a vendu plus d'un million de copies, selon les déclarations du développeur Slavic Magic et de l'éditeur Hooded Horse. Ces chiffres impressionnants s'accompagnent d'un autre record notable : celui du nombre de joueurs connectés simultanément, qui a atteint les 170 000, un sommet jamais vu pour un jeu de ce genre, surpassant des titres bien établis comme Civilization VI et Cities: Skylines.

Ce succès initial est d'autant plus remarquable que Manor Lords a été développé en accès anticipé, ce qui signifie que le jeu est encore en cours de développement et que des modifications substantielles peuvent être apportées pour répondre aux retours des joueurs. Malgré ce statut, les critiques des joueurs ont été majoritairement positives, soulignant la qualité de la simulation et la profondeur stratégique du jeu.

Une grosse maj déjà en route

Slavic Magic, le studio derrière ce titre, a déjà annoncé une série de mises à jour qui viseront à affiner le jeu, corriger des bugs et ajuster certains mécanismes, notamment la gestion du commerce et les performances des archers. Ces ajustements sont cruciaux car ils visent à équilibrer le jeu et à améliorer l'expérience globale, notamment en modifiant la rapidité avec laquelle l'intelligence artificielle revendique des territoires, ce qui donnera aux joueurs plus de marge pour développer leur empire.

En plus de ces changements, Manor Lords prévoit d'améliorer l'efficacité des scieries et de résoudre des bugs spécifiques, comme ceux affectant les personnages sans-abri. L'éditeur a également assuré que les sauvegardes existantes resteraient compatibles avec les futures mises à jour, ce qui est une bonne nouvelle pour les joueurs investis de longue date.

Malgré son statut d'accès anticipé, l'équipe de développement a clairement indiqué que les structures et mécaniques principales du jeu sont déjà en place. Les futurs développements se concentreront donc principalement sur le polissage, l'équilibrage et la correction des bugs.