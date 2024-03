En 2023, Ankama (Dofus) a annoncé sa volonté d'étendre l'univers de la bande dessinée en ligne Maliki. Après 20 années d'existence, et plus de 300 000 exemplaires vendus, cette création française va avoir son jeu vidéo Poison of the Past. Un RPG d'aventure solo avec des combats au tour par tour. Et avant sa sortie, on a le droit à tout un lot d'images ainsi qu'à un vrai premier trailer.

Le jeu Maliki Poison of the Past dévoilé sur PC et Nintendo Switch

Souillon, l'auteur et créateur de la BD Maliki, va pouvoir concrétiser sa vision d'emmener sa franchise ailleurs. « Maliki a toujours été un univers à vocation transmédia, avec la BD, le roman, la musique et l'animation. L'explorer un jour sous forme de jeu vidéo était depuis longtemps une évidence, il suffisait d'attendre que les étoiles s'alignent (on les a poussées, un peu… » explique t-il dans un communiqué de presse. Une adaptation qui verra un petit groupe d'aventuriers tenter de vaincre des forces naturelles responsables de la fin de l'humanité.

Outre son récit « engagé et décalé », Maliki: Poison of the Past offre une aventure RPG avec des combats au tour par tour, mais avec une surprise. Les joueuses et joueurs pourront manipuler le temps pour des énigmes et même durant les affrontements. Cela permet de créer des combos encore plus efficaces. Mais cela a aussi une influence sur les actions « décaler vos adversaires vers le passé, enchaîner vos attaques en les glissant vers le futur » peut-on apprendre. Pas de Marty ni de Doc à l'horizon en revanche. En dehors des batailles, Maliki: Poison the Past a également un aspect gestion avec la possibilité de planter, cueillir, bricoler différents éléments pour aider à la croissance de l'Arbre aux Milles Racines, le gardien du temps.

Maliki: Poison of the Past est développé par un studio brestois tout jeune, Blue Banshee, et sortira en 2024 sur PC et Nintendo Switch.