Mafia 4, voilà un nom que l'on entend depuis des années... sans annonce de la part de 2K Games. Mais nos confrères de Kotaku pensent avoir obtenu les premiers détails sur un projet encore à l'état embryonnaire.

Kotaku croit donc savoir que Mafia 4 est enfin entré en production. Néanmoins, inutile de s'emballer car selon eux, la sortie est lointaine. En effet, le jeu aurait à peine débuté son développement et serait appelé "Nero" en interne.

Ce nouvel épisode ferait l'impasse sur le moteur maison de la franchise, l'Illusion Engine, et choisirait plutôt l'Unreal Engine 5 d'Epic Games. Un outil décidemment très plébiscité sur cette génération. Des tonnes de studios comptent l'utiliser comme CD Projekt Red pour The Witcher 4 qui offrira un open world époustouflant, Crystal Dynamics pour le prochain Tomb Raider ou encore The Coalition pour Gears 6 et une nouvelle licence. Même le réalisateur Neill Blomkamp va y avoir recours pour son battle royale cyberpunk.

Dernière information à retenir, Mafia 4 serait une préquelle à la trilogie originelle. En 2021, nous apprenions que 2K Games avait jeté un autre titre du studio à la poubelle. 53 millions de dollars gaspillés pour rien.

Outre cette rumeur, une nouvelle est tombée : Haden Blackman, fondateur du studio Hangar 13 qui développe la série Mafia, quitte la société. L'information a circulé à travers un mail interne.

Bonjour à tous,

C'est avec émotion que je vous fait part de plusieurs mises à jour au sein de la direction de Hangar 13. Haden Blackman se retire de la direction du studio et quitte la société pour se consacrer à sa passion dans un nouveau projet. Nous sommes reconnaissants envers Haden pour son leadership lors de la création de Hangar 13, la constitution et l'unification des équipes basées à Novato, Brighton et en République tchèque, et pour la sortie de plusieurs jeux et collections Mafia qui ont forgé l'identité du studio. Ce qu'il a aidé à construire continuera de prospérer pour les années à venir.