Mafia 4 The Old Country est une réalité après l'annonce à la Gamescom 2024, et ça pourrait bien être l'un des meilleurs jeux de la licence. Hangar 13 met le paquet sur l'authenticité.

Après avoir joué au jeu du chat et de la souris avec les médias et les joueurs, Mafia 4 est apparu sans prévenir à la Gamescom 2024. Personne n'avait vraiment misé sur son annonce, surtout que 2K et Take Two Interactive ont eu déjà une forte présence avec l'officialisation de Borderlands 4 et le nouveau trailer de Civilization 7. La licence de gangsters, qui est aussi un GTA-like, est de retour et veut faire les choses bien jusqu'au bout. Un épisode qui sera authentique de A à Z.

Mafia 4, l'épisode le plus authentique de la série ?

Take-Two Interactive va avoir une année 2025 absolument monstrueuse. Strauss Zelnick avait teasé que ce serait le cas, mais on ne s'attendait pas à un tel déluge. À quelques mois d'intervalle, l'éditeur compte sortir sur consoles et PC Borderlands 4, Civilization VII, GTA 6 et Mafia 4. Un line-up très impressionnant même s'il faudra attendre de voir si chaque titre tient ou non ses promesses. Mais sur le papier, la société a d'énormes cartouches pour battre des records. Pour ce qui est de Mafia 4, le studio Hangar 13 veut s'assurer d'être au niveau.

« On retourne aux racines de ce que les fans aiment de la franchise, dont une narration forte » a déclaré Nick Bayne, président du studio. De quoi satisfaire les déçus du troisième opus ? La réponse en 2025 sur PS5, Xbox Series et PC. En plus de vouloir remettre la narration au cœur de l'expérience, les équipes veulent faire en sorte que Mafia 4 soit le plus réaliste et authentique possible. Pour rappel, il s'agit d'un préquel qui se déroule en Sicile au 20e siècle. Et il était essentiel pour les développeurs de respecter un tel cadre.

« L'authenticité est au cœur de la franchise. Mafia : The Old Country proposera un doublage en sicilien, conformément au contexte du jeu qui se déroule dans la Sicile des années 1900. De plus, la localisation en italien sera disponible à la fois pour l'interface du jeu et pour les sous-titres » a annoncé le studio sur le compte officiel X de la saga. Le jeu ultime grâce à cette nouveauté au niveau des doublages ? L'avenir le dira, mais c'est un bel argument pour l'immersion. Les joueurs vivront en tout cas « une authentique histoire de la pègre » selon la description officielle de Mafia 4.

