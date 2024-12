Hâte d'en voir plus et d'en savoir davantage sur le futur Mafia 4 The Old Country ? Préparez-vous à des révélations imminentes puisque le jeu vous donne rendez-vous très prochainement.

2K Games a de beaux projets dans les cartons dont Borderlands 4 qui se dévoilera aux Game Awards 2024. Randy Pitchford, le directeur général de Gearbox Software, assure qu'il y aura de « nombreuses images de gameplay ». Mais la bande-annonce montrera également « une cinématique folle, jamais vue encore, qui représente un moment qui se produit à peu près à mi-chemin entre la fin de Borderlands 3 et le début de Borderlands 4 ». Mafia 4 The Old Country, qui est développé par Hangar 13 et édité par 2K, va aussi faire une grande annonce très bientôt, c'est officiel !

Les Game Awards 2024 devraient visiblement marquer les esprits pour les 10 ans de l'événement. « Je m'attends à un TRÈS GROS Game Awards, et ce n'est définitivement pas une hypothèse. Alimentez le train de la hype » a déclaré Andy Robinson, journaliste chez VGC, qui est souvent à l'origine de scoops. Certains éditeurs commencent à confirmer leur présence à l'image de 2K qui sera bien présent avec Borderlands 4... mais aussi Mafia 4 The Old Country ! Le compte officiel X de la franchise a posté un clip vidéo de six secondes avec le message « On se voit aux Game Awards », et le hashtag du jeu.

Le doute n'est donc plus permis, Mafia 4 The Old Country devrait réellement se dévoiler au cours de la cérémonie. Avec une simple cinématique ? Un trailer de gameplay ? Il n'y a aucun indice, mais le rendez-vous est pris dans la nuit du jeudi 12 au vendredi 13 décembre à partir d'1h30 (heure française).

Aurons-une date de sortie définitive ? Il est peut-être trop tôt, mais Mafia The Old Country sera disponible avant avril 2026. Oui, c'est (très) vague, mais il y a au moins une fenêtre (large, très large). À travers cet épisode, le studio Hangar 13 veut opérer un « retour aux racines de ce que les fans aiment » avec une narration forte. Un opus qui se veut également très authentique et qui aura recours pour cela à un doublage en sicilien. « Mafia : The Old Country proposera un doublage en sicilien, conformément au contexte du jeu qui se déroule dans la Sicile des années 1900 ».

