Mafia 4 était bien présent lors de la soirée des Game Awards 2024 et nous a offert un aperçu en plus de faire une annonce très attendue.

L’éditeur nous avait déjà prévenu en amont, Mafia 4 The Old Country serait bien présent lors de cette soirée des Game Awards 2024 et ça n’a évidemment pas loupé. Le jeu s’est dévoilé à travers une bien belle séquence de gameplay pour nous en mettre plein les mirettes en plus de confirmer sa grande annonce, qui avait hélas leaké peu avant le lancement de la cérémonie.

Mafia 4 montre enfin du gameplay et fait une grande annonce

Mafia 4 The Old Country n’est pas une suite, mais un prequel qui se déroule dans les années 30 en Sicile. La mafia étend son emprise, les personnages forts émergent… c’est le départ d’une nouvelle ère pour la famille. Le jeu se veut d’ailleurs être un vrai retour aux sources de ce que nous promet le studio. Il sera donc question de donner davantage de place à la narration et à la mise en scène sans oublier l’écriture autour des personnages que l’on espère voir crever l’écran. Beaucoup de promesses donc.

La séquence dévoilée lors des Game Awards 2024 donne en tout cas envie. On a pu notamment voir quelques passage très orienté sur l'action avec des fusillade et pas mal de castagne. On est en tout cas loin, très loin de l'ambiance citadine des précédents épisodes et ce n'est pas un mal. Mafia 4 The Old Country est visiblement bien parti pour apporter un petit coup de frais à la licence, endormie depuis trop longtemps après un Mafia 3 pas vraiment convaincant.

Pour conclure sa présentation, Mafia 4 The Old Country a confirmé l’information qui avait leaké un peu plus tôt dans l’après-midi. Le jeu est donc attendu pour l’été 2025, sans date de sortie précise pour le moment. Il sera disponible sur PS5, Xbox Series et PC. On attendra maintenant davantage d'information qui, on l'espère, devront être partagé dans les semaines et mois à venir.