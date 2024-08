C’était une rumeur qui courait depuis quelque temps maintenant. 2K Games se préparait à annoncer le retour d’une licence particulièrement appréciée des joueurs cet été. Tous les yeux étaient braqués sur le Summer Game Fest 2024, mais c’est finalement Civilization 7 qui a été mis sous le feu des projecteurs. Alors quand Gearbox a annoncé en fanfare Borderlands 4, personne ne s’attendait à ce que l'autre saga adorée des joueurs de l’éditeur vienne conclure la soirée. Oui, Mafia 4 est une réalité et on a de premiers détails.

Mafia 4 annoncé à la Gamescom 2024

Malgré une conférence en demi-teinte, l’Opening Night Live de la Gamescom 2024 gardait une jolie petite surprise au chaud. Ne l’appelez donc pas Mafia 4, mais Mafia The Old One. Un épisode qui s’annonce comme une préquelle se déroulant au 20e siècle en Italie, qui nous plongera dans les origines de la mafia. Le jeu est prévu à une date indéterminée sur PS5, Xbox Series et PC via Steam. "On retourne aux racines de ce que les fans aiment de la franchise, dont une narration forte", Nick Bayne, président de Hangar 13. 2K Games promet de partager de plus amples informations en décembre 2024. Pas besoin de vous faire un dessin, ce sera forcément lors des Game Awards 2024, qui se tiendront ce 12 décembre.

Kotaku avait déjà voilé des éléments sur Mafia The Old One en mai 2022. Le jeu se déroulera donc en Sicile, lieu de naissance de l'organisation, plusieurs années avant le premier jeu de la licence. Il mettrait alors en scène Tommy Angelo dans les années 1930. Rendez-vous en fin d'année pour avoir des détails officiels.