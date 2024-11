L’année 2025 sera chargée en grosses sorties. De très nombreux jeux attendus depuis un moment seront de sortie et s’il y a bien un éditeur qui a un agenda bien rempli, c’est Take-Two. L’éditeur a fait le bilan sur ses finances et lors d’un appel aux investisseurs, il est revenu sur ses nombreux jeux à venir, confirmant dans le même temps les fenêtres de sortie de très gros hits, comme Borderlands 4, GTA 6 ou encore le très attendu Mafia 4 The Old Country.

Mafia 4 The Old Country confirme sa fenêtre de sortie !

Ça fait un bail que la série Mafia n’a pas pointé le bout de son nez. On a eu le droit à trois épisodes principaux et quelques remasters, mais rien d’inédit depuis un moment. Alors lorsque Mafia 4 a été annoncé, ça a créé l’évènement. Malheureusement pour le moment, on ne sait pas exactement quand sortira le jeu. aucune date précise, mais bien une fenêtre que Take Two a confirmée de nouveau lors de son dernier appel aux investisseurs.

Mafia 4 The Old Country sortira avant avril 2026. C’est vague, mais on peut même resserrer la fourchette à la seconde moitié de 2025 jusqu’à avril 2026. C’est toujours aussi peu précis, mais c’est toujours ça de pris.

Si l’éditeur reste confiant, ça veut dire que le développement suit son cours normalement et que tout va bien. En celà, c’est donc une excellente nouvelle. Mafia 4 The Old Country est très attendu par les fans de la franchise, mais pourrait bien aussi séduire les curieux qui n’ont encore jamais franchi le pas. Le jeu se déroulera visiblement en Sicile, là où tout a commencé et devrait mettre en scène Tommy Angelo dans les années 1930, bien avant le premier jeu de la licence. Dépaysement garanti

source : take-two