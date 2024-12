La série Mafia s’apprête à faire son grand retour avec Mafia: The Old Country. Dans une interview avec IGN, les développeurs de Hangar 13 ont partagé de nombreux détails sur ce nouvel opus. Le studio promet une expérience narrative et cinématographique, marquant un vrai retour aux fondamentaux qui ont fait le succès des deux premiers jeux. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Une expérience fidèle aux origines de Mafia

Contrairement à Mafia III, qui mettait l’accent sur un monde ouvert, Mafia: The Old Country revient à une formule plus linéaire et narrative. Les développeurs veulent offrir une aventure structurée, centrée sur l’histoire et les personnages. L’objectif est clair : captiver les joueurs avec une ambiance immersive et des moments marquants, tout comme dans Mafia et Mafia II.

L’approche est donc plus resserrée. Exit les distractions typiques des mondes ouverts. Ici, chaque mission, chaque scène a un but précis : raconter une histoire forte et maintenir un rythme soutenu.

Pour ce nouvel opus, Hangar 13 a décidé de repartir de zéro sur le plan technique. Le jeu repose sur un moteur entièrement remanié, offrant des graphismes modernes et des animations plus fluides. Même si peu de détails techniques ont été révélés, cette refonte vise à sublimer l’univers du jeu. L’objectif est de rendre chaque scène encore plus immersive, sans perdre l’essence de la série.







Pas de monde ouvert, mais une narration maîtrisée

Si vous vous attendiez à explorer une grande carte librement, sachez que Mafia: The Old Country ne suit pas cette voie. Hangar 13 insiste : il ne s’agit pas d’un jeu en monde ouvert. Le studio préfère se concentrer sur une aventure linéaire, proche d’un film interactif. Chaque chapitre raconte une partie de l’histoire, sans zones ouvertes à explorer.

Ce choix est assumé. Les développeurs veulent offrir une expérience plus compacte et ciblée, où chaque moment compte. Un pari audacieux à l’heure où le monde ouvert domine l’industrie, mais qui pourrait séduire les amateurs d’histoires bien racontées.

Comme toujours, Mafia: The Old Country explore les récits sombres et captivants de la mafia américaine. Hangar 13 reste fidèle à l’ADN de la franchise. Attendez-vous à des intrigues complexes, des alliances fragiles, et des trahisons inévitables. Même si l’histoire reste encore secrète, les fans peuvent déjà imaginer une ambiance noire et intense, où chaque choix peut avoir des conséquences dramatiques.

Une expérience pensée pour les fans de Mafia

Avec ce nouveau volet, Hangar 13 vise clairement les joueurs qui ont adoré Mafia et Mafia II. L’accent est mis sur l’histoire, l’atmosphère et l’immersion. Pas de grandes cartes ou de quêtes secondaires à rallonge ici. Tout est conçu pour offrir une aventure forte, dans l’esprit des premiers jeux.

Le studio veut aussi séduire les nouveaux joueurs avec une réalisation moderne et une narration soignée. Ce mélange d’ancien et de nouveau pourrait bien réussir à rassembler les puristes et les novices autour de cette saga culte.

