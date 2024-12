Mafia 4 The Old Country a leaké avant l'heure avec une grande annonce dans la foulée, juste avant les Game Awards 2024. Surprise !

Licence très appréciée, Mafia sera prochainement de retour avec un quatrième épisode Mafia 4 The Old Country. Le jeu se présentera non pas comme une suite de Mafia 3 mais plutôt comme une préquelle à toute la licence. On prendra le large direction de la Sicile pour découvrir les évènements qui ont conduit à tout ce que l’on a connu par la suite, dont la montée de Tommy Angelo au sein de la mafia. Le jeu est attendu prochainement et sera présent aux Game Awards 2024. Malheureusement pour lui, l’a grande annonce et de premières images ont déjà leaké.

Mafia 4 se montre avant les Game Awards 2024 et dévoilé sa grande annonce

On ne sait pas trop comment, mais il semblerait que Mafia 4 OThe Old Country a dévoilé ses cartes un peu trop vite. Alors qu’une grande annonce est attendue dans les prochaines heures aux Game Awards, il s’avère qu’un trailer publicitaire s’est déjà retrouvé en ligne sur Youtube, comme en témoigne une vidéo capturée par un utilisateur qui ne devait visiblement pas s’y attendre.

Non seulement on peut y voir quelques images du jeu, mais en prime, on a une fenêtre de sortie. À première vue, Mafia The Old Country sortirait durant l’été 2025 sur PS5, Xbox Series et PC. Si la nouvelle a déjà leaké, on n’a toutefois pas d’autres détails concernant le jeu en lui-même. Pour ça, il faudra encore attendre quelques heures. N’oubliez pas, la soirée des Game Awards 2024 c’est cette nuit à partir de 1h30 du matin.