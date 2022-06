Le studio espagnol Broken Bird Games a fait une apparition lors du Future Games Show 2022. Et leur participation ne passe pas inaperçue avec un trailer très prometteur pour les fans d'horreur.

LUTO nous terrifie en vidéo

Dans la lignée de Silent Hills P.T ou du monumental Visage, LUTO essaiera de nous effrayer et pour l'instant, ça semble aller dans la bonne direction. Ce qui impressionne, et met sacrément la pression dans les différents extraits, c'est cette physique des draps. On a vraiment la sensation que ce bout de tissu s'anime grâce aux mouvements d'une véritable personne. Pour un jeu indépendant, au budget limité, ça paraît assez fort sur le papier. On arpentera les couloirs d'une maison dans laquelle nous n'aurions pas idée d'aller nous aventurer.

LUTO est une expérience narrative d'horreur psychologique en vue subjective où vous incarnerez une personne incapable de sortir de sa propre maison. Trouver un moyen de la quitter vous mènera à une série de chemins qui mettront à l'épreuve vos sens. Explorez la douleur de perdre un être cher, l'horreur de l'insécurité jusqu'à la noirceur la plus profonde cachée derrière l'anxiété et la dépression.

Une sortie en 2022

Avec de tels thèmes, LUTO est très proche de Visage... Ce jeu d'horreur est attendu pour 2022 sur PS5, PS4 et PC. Sur Xbox Series à l'avenir ? Rien n'a été précisé.