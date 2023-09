Le Nintendo Direct du 14 septembre 2023 avait sous le manteau des annonces qu'on s'attendait à retrouver. Sans surprise, on a pu observer la première bande-annonce pour Princesse Peach Showtime. Un trailer qui a tapé dans l'œil de pas mal de joueurs qui ont maintenant hâte au 22 mars 2024. Et forcément, on pouvait anticiper la venue du remaster de Luigi's Mansion 2. Nous n'avons pas seulement eu un nouveau trailer, mais également une info essentielle avant de pouvoir mettre les mains dessus.

Dans Luigi's Mansion 2 HD, les fantômes n'ont qu'à bien se tenir

Cette refonte graphique a été annoncée en juin dernier, mais elle s'était faite discrète : seulement 20 secondes à l'écran et l'affaire était réglée. Big N nous indiquait alors que Luigi's Mansion Dark Moon, maintenant renommé HD, allait être « Une version aux graphismes améliorés ». Aujourd'hui, nous avons une bande-annonce plus longue, plus forte et plus fantomatique. On peut y voir Luigi évoluer dans divers environnements qui vont sans doute titiller la corde de la nostalgie chez certains joueurs. Le lifting visuel fait plaisir à voir, mais ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi eu une révélation attendue, et qui manquait lors de l'annonce. La date de sortie.

Luigi's Mansion 2 HD sortira donc à l'été 2024. Il rejoint ainsi le nouveau jeu Peach, le remake de Mario vs Donkey Kong, Another Code ReCollection, ou encore la trilogie Tomb Raider remasterisée. Par ailleurs, la firme nippone est revenue sur les modes de jeu disponibles. La version originale, sortie sur 3DS, proposait un seul et unique mode multijoueur en ligne et local. Il invitait les chasseurs de fantômes à s'aventurer dans une tour hantée. Trois types de parties étaient alors proposés : la Capture, la Traque ou le Sprint. Ces modes sont de retour dans cette nouvelle mouture de Luigi's Mansion 2. Bon, en revanche, à part la date de sortie et le gameplay inédit, il n'y a semble t-il pas de nouveauté à se mettre sous la dent, mais ça fera toujours plaisir aux amoureux de la licence.

Nintendo et la magie du remaster

Outre Luigi's Mansion 2 et Super Mario RPG, Nintendo a souhaité faire revenir sur le devant de la scène un autre titre sorti à l'époque sur la GameCube : Paper Mario : La Porte Millénaire. La licence, qui mêle 2D et 3D, a marqué les esprits et avait même fait son grand retour en 2020 avec Paper Mario : The Origami King. Pour ce remaster, on constate que les graphismes ont bien évidemment été retravaillés, mais on ne sait pas encore s'il y aura des mécaniques de jeu inédites. Quoi qu'il en soit, cette refonte visuelle va être attendue au tournant par les fans de la franchise.