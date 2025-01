Lost Records fait partie des jeux indé les plus attendus de ce début d'année. Toutefois, la machine s'est un peu enraillée. Don't Nod prend la parole, avec du bon et moins bon.

Entre 2024 et 2025, les fans de Life is Strange sont gâtés. Ils ont d'abord eu droit à un tout nouvel opus en octobre dernier, avec LiS 4: Double Exposure. Ensuite, ce début d'année leur réserve une sortie qui devrait également beaucoup leur plaire. Il s'agit de Lost Records Bloom & Rage, une nouvelle production Don't Nod des créateurs de ladite licence en personne. L'équipe vient justement d'en donner des nouvelles, mais elles ne sont pas toutes bonnes.

Lost Records va prendre son temps

Don't Nod revient à ses premières amours avec un jeu épisodique. Ainsi, l'histoire se découpera en deux parties (deux cassettes, ou « Tapes »), centrée chacune sur une période différente : la Tape 1, “Bloom”, se déroulera en 1995, pendant la jeunesse des héroïnes ; la Tape 2, “Rage”, prendra place dans le temps présent pour s'arrêter sur les conséquences qui font suite aux premiers événements.

Dans cette dynamique, Don't Nod a décidé de sortir Lost Records en deux temps. La première partie sortira très bientôt, le 18 février 2025. Un seul mois devait ensuite s'écouler jusqu'à la sortie de la deuxième partie. Cependant, l'équipe de développement vient de prendre la parole pour annoncer une triste nouvelle : la Tape 2 ne paraîtra que le 15 avril finalement. Malgré le report, la bonne nouvelle est qu'il n'y aura pas à attendre pour découvrir le début du jeu.

Le studio explique vouloir « donner à l’équipe le temps nécessaire pour affiner l’expérience, corriger d’autres bugs et améliorer la narration afin de poursuivre l’aventure de manière vraiment immersive ». C'est donc une décision qui vise à offrir le meilleur de Lost Records aux joueuses et aux joueurs. Qui plus est, Don't Nod s'engage à maintenir l'attention de sa communauté sur les réseaux sociaux entre les deux dates de sortie.

D'une certaine manière, les premiers fans de Life is Strange ne seront pas tant décontenancés. Les deux premiers opus se déclinaient chacun en 5 épisodes. Il a donc fallu des mois pour qu'ils puissent découvrir l'histoire complète. Voilà qui leur rappelera donc des souvenirs.

On appréciera qui plus est l'attention des éditeurs français à laisser le temps aux équipes de développement de peaufiner aux mieux leur jeu. En dehors de Lost Records, on peut mentionner le cas d'Assassin's Creed Shadows. Tant que ce genre d'initiative vise à proposer des expériences vidéoludiques bien finies sans être délétères pour les équipes, c'est parfaitement louable.