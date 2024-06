Depuis que Don't Nod a laissé Life is Strange chez Square Enix, le studio français a su rebondir. Il enchaîne ainsi les productions, avec un succès plus ou moins notable. Mais s'il s'est aventuré sur de nouveaux terrains avec des aventures toujours narratives mais davantage tournées vers l'action avec Vampyr et, plus récemment, Banishers Ghost of New Eden. Le prochain jeu du studio, Lost Records: Bloom & Rage, a d'ailleurs été annoncé. Toutefois, une mauvaise nouvelle vient de tomber pour ce titre pourtant attendu...

Un face-à-face à éviter pour Lost Records

Don't Nod a annoncé ce matin, via un communiqué, puis sur le compte Instagram officiel de Lost Records, une nouvelle qui va décevoir de nombreux joueurs. Attendu pour fin 2024, le jeu est finalement contraint à un report. Il n'arrivera finalement que début 2025. Les équipes bénéficieront ainsi de plus de temps de développement. C'est souvent un gain profitable aux jeux, qui sortent ainsi plus soignés. Toutefois, une autre raison a poussé le studio à prendre cette décision...

Capture d'écran en date du 28 juin 2024.

Aujourd'hui, nous vous annonçons que Lost Records: Bloom & Rage sortira finalement début 2025. Nous voulions donner toute la lumière que méritent à la fois Lost Records et le prochain Life is Strange. Mais, nous vous promettons que l'attente en vaudra la peine !

Ainsi, Don't Nod confesse explicitement vouloir éviter que Lost Records sorte à la même période que Life is Strange 4, annoncé lors du dernier Xbox Games Showcase. C'est un choix plutôt sage de la part des équipes. La popularité déjà installée de LiS risquerait de faire de l'ombre à leur nouveau titre, un jeu qui fait clairement de l'œil aux fans de la licence pourtant née chez Don't Nod. Ainsi, le public n'aura pas à choisir entre les deux jeux en fin d'année et pourra plus facilement en profiter, chacun en son temps.