En décembre dernier, on a pu découvrir la nouvelle création à venir de Don't Nod, le papa de Life is Strange : Lost Records : Bloom & Rage. Entre ça, Jusant, Banishers : Ghosts of New Eden et Harmony : The Fall of Reverie, on peut dire que le studio n'y va pas de main morte. Cette fois, on semble revenir à un modèle d'aventure axée sur la narration, mais dans une ambiance années 90. Actuellement, on ne sait pas grand-chose sur le jeu. Néanmoins, ça vient de changer grâce à une information majeure qu'on nous a donnée.

Lost Records : Bloom & Rage, digne successeur de Life is Strange ?

Lors de la bande-annonce diffusée aux Game Awards 2023, le titre mettait l'accent sur quatre protagonistes. On a Swann, Nora, Autumn et Kat, et on va suivre leur histoire et les mystères qu'elle cache. Vu comme ça, on se dit qu'on a de grosses chances pour incarner au moins deux d'entre elles. Au vu du casting, ça paraît assez logique. Eh bien, ça ne va pas être le cas. C'est Luc Baghadoust et Michel Koch, respectivement producteur exécutif et directeur créatif, qui l'ont confirmé auprès de Edge dans le numéro 394. Comme dans Life is Strange, entre autres, on va contrôler un seul et unique personnage. Là où ce n'était plus le cas dans d'autres titres plus récents de Don't Nod.

Koch affirme qu'il aime bien pouvoir changer de perspective en pleine partie, et que ce n'est pas le problème ici. Il pense simplement que ça peut déconnecter le joueur de l'action en cours. « Je joue un personnage dans une scène, mais dans la scène suivante je vois ce personnage qui me parle, et je ne choisis pas quoi répondre », a-t-il expliqué. Il précise également que les conversations dans Lost Records seront peut-être plus « organiques » que dans, par exemple, Life is Strange. « Vous voudrez peut-être écouter plus clairement quelqu’un ou quelqu’un d’autre et essayer d’intervenir ou d’interrompre une personne pendant qu’elle parle ».