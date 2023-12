Don’t Nod ne manque pas de projets. En juin 2022, l’éditeur français révélait travailler sur six nouveaux jeux. Jusant et Harmony: The Fall of Reverie ont été lancés, Banishers: Ghosts of New Eden est en gestation, mais un projet en particulier était particulièrement attendu. Celui-là même qui a été symbolisé pendant de longs mois par une simple cassette vidéo. Celui qui est chapeauté par l’équipe à qui l’on doit la série chérie du fleuron français : Life is Strange, désormais expatriée dans le nouveau studio à Montreal. Leur nouveau bébé c’est Lost Records : Bloom & Rage, un tout nouveau jeu d'aventure narratif qui fleure bon les années 90.

Après Life is Strange, place à Lost Records

Été 1995. Swann, Nora, Autumn et Kat s’apprêtent à vivre un été mémorable, où les quatre lycéennes vont se découvrir et tisser des liens forts et indestructibles. Pourtant, quelque chose va ébranler leur amitié. 27 ans plus tard, le destin les réunit de nouveau et les confronte à un secret profondément enfoui. Celui qui les a poussées à se promettre de ne plus jamais se revoir. Mystère, réalisme de magie, découverte de soi, récit initiatique, voyage à travers le temps … Lost Records : Bloom & Rage semble donc reprendre tous les thèmes chers aux esprits créatifs à l’origine de Life is Strange.

Ce premier jeu de la nouvelle licence de Don’t Nod sera disponible sur PS5, Xbox Series et PC à la fin 2024. Le projet est chapeauté par Luc Baghadoust et Michel Koch, respectivement producteur exécutif et directeur créatif, qui occupaient déjà des postes similaires avec Life is Strange. « Ce nouvel univers déborde du réalisme magique qui nous tient à cœur, et nous sommes impatients d'en dire plus sur Swann, Nora, Autumn, Kat et leur histoire. Nous avons hâte de découvrir les réactions de la communauté ! », expliquent-ils dans un communiqué de presse.

L’entreprise semble en tout cas miser énormément sur cette nouvelle licence. Frédérique Fourny-Jennings, Directrice Générale de Don't Nod Montréal affirme que Lost Records forgera l’identité des productions à venir, rien que ça. On a hâte de découvrir ce que nous réserve cette nouvelle équipe. Il faudra cependant patienter encore un peu avant d’en apprendre davantage.