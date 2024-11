Le très attendu Lost Records de chez DON’T NOD nous prépare une grosse surprise pour très bientôt. De quoi combler les joueurs et faire monter la pression d’un cran.

Bonne nouvelle pour les fans qui attendent Lost Records: Bloom & Rage ! Un tout nouveau trailer devrait être dévoilé le 3 décembre. Ce jeu mystérieux, déjà très attendu, pourrait enfin se révéler davantage avec cette nouvelle bande-annonce. L’excitation monte chez les joueurs, qui espèrent découvrir de nouveaux éléments sur cet univers intriguant.

Un voyage entre deux époques pour Lost Records

Lost Records: Bloom & Rage plonge les joueurs dans une double temporalité fascinante. L’histoire débute en 1995, lors du dernier été d’un groupe d’amies dans la petite ville de Velvet Cove. Vous incarnez Swann, une introvertie passionnée de caméras, qui immortalise ses souvenirs avec ses amies : Nora, la rebelle téméraire ; Autumn, la leader réfléchie ; et Kat, énigmatique et forte.

Entre création de clips dans le garage de Nora, secrets partagés sous les étoiles et découvertes sombres, l’été promet d’être inoubliable. Mais il prend une tournure tragique, culminant en un événement inexpliqué qui force le groupe à se séparer et à jurer de ne plus jamais se revoir.

Vingt-sept ans plus tard, en 2022, le passé ressurgit. Le groupe est réuni par le destin pour confronter les secrets enfouis depuis cet été fatidique. À travers vos choix, vous façonnerez la narration en naviguant entre les deux époques, influençant à la fois les événements de 1995 et leurs répercussions en 2022.

Le jeu adopte un format épisodique : la Tape 1 sortira le 18 février 2025, suivie de la Tape 2 le 18 mars 2025. Cette structure permet de plonger profondément dans chaque époque, offrant une expérience narrative complète et immersive.

Un trailer très attendu

Ce nouveau trailer de Lost Records, prévu pour le 3 décembre, pourrait enfin lever le voile sur certains mystères du jeu. Les joueurs espèrent découvrir des séquences de gameplay, des interactions avec les personnages ou des indices sur l'événement central de 1995. En attendant, un teaser est disponible ci-dessus.

Source : Don't Nod