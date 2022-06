Ce n'est pas un secret malgré son succès, Lost Ark est encore infesté par les bots. Et Amazon et Smilegate vont visiblement frapper fort pour lutter contre ce ravage.

Amazon et Smilegate s'efforcent de lutter contre les bots de Lost Ark sans ruiner l'expérience des utilisateurs honnêtes. Ainsi, le studio va entamer une nouvelle série d'interdictions et avertit pour l'occasion les joueurs à l'avance des perturbations potentielles et de ce qu'il faut faire si leurs comptes sont accidentellement affectés.

Opération de grande ampleur dans Lost Ark

Le studio reconnaît qu'il est parfois essentiel de ratisser large et de frapper plus fort à plus grande échelle. Cette vague d'interdictions pourrait perturber quelque peu les données du jeu:

Vous devez vous attendre à des fluctuations plus importantes du nombre d'utilisateurs simultanés jouant à Lost Ark, notamment au niveau des files d'attentes

Il se peut même que des joueurs voient leurs comptes accidentellement bannis, mais si cela se produit, l'assistance sera informée et pourra réaliser un retour en arrière, faire du cas par cas donc. Pour l'instant nous n'avons pas de détails sur le fonctionnement des bannissements mais nul doute que le studio Smilegate tiendra informé la communauté en temps voulu, comme ce fut le cas auparavant.

Un vrai fléau

Bien qu'il n'y ait pas encore de détails, il semble que, comme lors des actions passées de bannissement des bots, l'équipe finira par mettre à jour certaines informations sur ce qui a été fait, ainsi que sur la façon dont les joueurs pourraient être affectés.