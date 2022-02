Lost Ark est un habile mélange entre Hack'n Slash et MMORPG. Développé par Tripod Studio et Smilegate RPG et édité par Amazon, il aura fallu huit ans de développement pour en arriver là. Et visiblement pour le meilleur. En effet d'après SteamDB les chiffres pourraient bien donner envie aux développeurs de sabrer le champagne : 532,476 en même temps.

Un beau record

Se faisant, il se place à la sixième place du classement des joueurs en simultané derrière PUBG : Battlegrounds, Counter-Strike : Global Offensive, Dota 2, Cyberpunk 2077 et New World. Le plus impressionnant dans tout cela c'est que le jeu est toujours en phase d'accès anticipé au jeu, et qu'il est réservé aux possesseurs de Packs Fondateur.

Le renouveau du MMO

Pour couronner le tout, Lost Ark se targue d'avoir pour le moment 96% d'avis positifs. Clairement c'est un sans faute comme lancement et il y a de quoi faire rougir New World. Au moins il n'y pas de peur à avoir sur le fait de ne pas " trouver du monde en multijoueur".

On peut dire que Amazon sait parfaitement placer ses billes avec ses deux MMO. Le genre n'est finalement pas si mort que cela, comme on aurait pu le penser il y a quelques années.