Déjà disponible depuis des lustres en Corée du Sud, en Russie et dans d’autres pays d’Asie, le MMORPG Lost Ark n’est arrivé chez nous que cette année sur Steam et s’est avéré être un véritable carton qui avait même fait déborder les serveurs.

Le jeu a en effet explosé les records sur Steam à son lancement et est rapidement devenu un incontournable de la plateforme avec des centaines de milliers de joueurs réguliers chaque mois. Petit à petit, Lost Ark reçoit également de nombreuses mises à jour et une multitude de nouveautés. Le problème, c’est que tout n’est pas au goût d’Amazon.

La nouvelle classe de Lost Ark ne passe pas

Pour rappel, Amazon s’occupe de l’édition de Losk Ark chez nous et le géant américain n’aime visiblement pas tout de la culture vidéoludique coréenne. L’entreprise a en effet demandé à ce que la nouvelle héroïne à venir, l’Artiste, soit censurée. La cause ? Ces vêtements. L’Artiste est en effet une classe exclusivement féminine et cette dernière ne porte que des costumes avec très peu de tissu, et ça, ça ne passe pas.

Aux allures de jeune fille équipée d'un pinceau géant, l’Artiste est en effet une classe qui n’aime pas trop le tissu et qui préfère s'habiller de jupes extrêmement courtes. Résultat, Amazon a demandé à Smilegate RPG, le studio qui s’occupe de la version occidentale de Lost Ark, de couvrir tout ça avec des robes plus longues, des collants ou bien des shorts.

Le studio a donc annoncé des changements à venir sur son héroïne qui verra donc ses costumes et ses skins être entièrement retapés pour coller «aux normes occidentales».

Bien que notre objectif soit de préserver l'authenticité du jeu original, nous travaillons avec Smilegate RPG pour effectuer des mises à jour de localisation afin de garantir que le jeu soit accessible et représentatif des joueurs occidentaux. Rien de ce qui concerne le gameplay ne changera pour la classe de l’Artiste, mais certains skins seront modifiés pour mieux correspondre aux normes occidentales. Plus précisément, les costumes avec des jupes courtes auront des shorts ajoutés sous la jupe, et d'autres skins auront des pantalons plus longs et seront ajustés ou des collants seront ajoutés. Nous nous efforcerons de préserver l'esprit original des skins lors de l'application de ces modifications afin de garantir aux joueurs une variété d'options de personnalisation convaincantes pour cette classe polyvalente unique. Lost Ark

L’Artiste arrivera chez nous dès le mois d’avril 2023. D’ailleurs, Lost Ark a partagé une roadmap vertigineuse qui comprend un cross over avec The Witcher 3 au mois de janvier, un gros événement pour son anniversaire en février, la nouvelle classe en avril et une multitude d’autres contenus divers et variés comme de nouveaux défis, un raid, etc. Les fans vont avoir de quoi faire.