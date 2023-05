Une grosse fuite vient de tomber au sujet du reboot d'un concurrent aux Dark Souls, Lords of the Fallen. Et il s'agit d'une nonne nouvelle !

En 2014, Deck13 (Mafia) s'occupe d'un Souls-like ambitieux : Lords of the Fallen. Pas dénué d'intérêt, le titre était malheureusement plombé par de trop nombreux défauts. Résultat, il n'a pas fonctionné commercialement et a reçu des critiques assez moyennes. Mais voilà que la franchise est de retour.

Après l'échec du premier Lords of the Fallen, CI Games, l'éditeur, aurait pu prendre la décision de passer à autre chose. Mais non ! Avec le succès croissant du genre souls-like, et le gros potentiel de sa franchise, l'éditeur a décidé de faire un ultime tour de piste. Un nouveau jeu a rapidement été annoncé et devait sortir en 2017. Mais de fil en aiguille, les choses ont changé. Le développement, un brin chaotique, a changé plusieurs fois de studio pour finalement atterrir entre les mains de Hexworks, un studio de la maison CI Games. Finalement, ce nouveau titre s'est transformé en reboot intégrale de la licence, au point de piquer le nom du premier jeu. Le message est passé, on passe à autre chose et on repart sur du neuf.

Depuis, CI Games dévoile les informations au compte-gouttes au sujet de son bébé, mais ne se gène pas pour nous vendre du rêve à chaque fois. Notamment lorsqu'il compare son jeu à Elden Ring en affirmant que leur titre sera au moins aussi grand et ambitieux. Mais les dernières infos en date ne viennent pas de l'éditeur, ni du studio d'ailleurs, puisqu'il s'agit d'un leak. On doit celui-ci à l'internaute très informé Aggiornamenti Lumia, déjà à l'origine de plusieurs fuites par le passé. C'est notamment lui qui avait dévoilé en premier la date de sortie de Diablo 4. Cette fois-ci , c'est celle de du titre de CI Games qu'il vient de révéler avant tout le monde.

Si l'on en crois ces nouvelles données, The Lords of the Fallen serait donc attendu pour le 13 octobre 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series. Une date qui n'a rien de très surprenante finalement. Evidement, tant que rien n'a été officialisé, nous vous conseillons de prendre tout ceci avec des pincettes.

Lords of the Fallen : la claque graphique de 2023 ?

A part une bande-annonce cinématique et un teaser de gameplay (voir ci-dessous) assez timide, le reboot du Souls-like n'a pas encore montré grand chose. Il s'est cependant déjà fait remarqué sur un aspect précis : sa plastique. Contrairement au premier jeu qui ne proposait rien d'exceptionnel, mis à part une très jolie direction artistique, ce nouveau Lords of the Fallen s'appuie cette fois sur l'Unreal Engine 5.

Le moteur d'Epic Games est capable de véritable prouesses techniques et le prouve une nouvelle fois. Les premières images de Lords of the Fallen sont sublimes, avec de nombreux détails, des textures très nettes. Ou encore des jeux de lumières à tomber. On vous laisse vous faire votre propose avis, et on attend désormais de voir ce que le jeu a réellement dans le ventre.