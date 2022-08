Oubliez Lords of the Fallen 2 et dites bonjour à The Lords of Fallen. Un changement de nom, oui, mais ça reste la suite attendue et voici une belle bande-annonce en CGI.

Lords of the Fallen 2 était perdu de vue et vient d'être retrouvé à la Gamecom 2022, sous une nouvelle appellation. Voici les dernières informations à son sujet.

Lords of the Fallen 2 arrive en 2023 mais pas partout

Il faut remonter à 2014 pour l'annonce de Lords of the Fallen 2. Depuis, de l'eau a forcément coulé sous les ponts et il s'appelle désormais The Lords of the Fallen.

The Lords of the Fallen propose une aventure RPG épique inédite dans un vaste monde interconnecté mesurant plus de cinq fois la taille de l'original. Après une ère de la pire tyrannie qui soit, le dieu démon Adyr était enfin vaincu. Hélas, les dieux ne restent pas déchus éternellement. Les éons ont passé et la résurrection d'Adyr approche. Dans la peau d'un des mythiques Croisés noirs, traversez les royaumes des vivants et des morts dans ce RPG de longue haleine proposant des boss titanesques, des combats intenses et exigeants, des personnages hauts en couleur et un scénario aussi profond qu'immersif. Votre légende sera-t-elle faite de lumière… ou de ténèbres ? Osez espérer.

Vous traverserez « deux vastes mondes parallèles pour tenter de renverser Adyr. Si le royaume des vivants a son lot de défis brutaux, d'indicibles terreurs vous attendent dans le cauchemardesque monde des morts ». Et pour cela, vous pourrez améliorer vos stats, armes, armure et sorts.

Lords of the Fallen 2 arrive en 2023 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. La version PS4 et Xbox One n'existe définitivement plus.