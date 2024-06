Saisissez votre smartphone et foncez à la salle d'arcade avec cette collab explosive entre Lords Mobile et THE KING OF FIGHTERS XV, avec plein de cadeaux à la clé.

Le populaire MMO de stratégie Lords Mobile allie ses forces avec l'un des ténors des jeux d'arcade en la personne de THE KING OF FIGHTERS XV pour une collab toute particulière. Deux personnages emblématiques de la licence migrent vers les Royaumes d'Athéna pour épauler les joueuses et joueurs du monde entier. Il n'appartient qu'à vous d'utiliser leurs pouvoirs à bon escient pour récupérer de nombreuses récompenses.

Deux héros de THE KING OF FIGHTERS XV rejoignent le combat dans Lords Mobile

Depuis sa sortie en 2016, Lords Mobile s'est imposé comme une référence des jeux sur smartphones dans le domaine du MMO de stratégie 4X (eXploration, eXpansion, eXploitation et eXtermination). Fort de son statut privilégié et d'une énorme communauté de plusieurs centaines de millions de joueurs, il s'impose une fois de plus avec une collaboration exceptionnelle et de nombreux cadeaux exclusifs.

Voici justement une nouvelle manifestation de ce succès, alors que Lords Mobile s'allie avec THE KING OF FIGHTERS XV. Plus précisément, ce sont deux icônes de la licence de jeux d'arcade qui se joignent à la fête en la personne de Kyo Kusanagi et Mai Shiranui. Pour les joueuses et joueurs, cette collaboration se manifeste via des tickets à utiliser pour visiter l'arène des combattants. Après de rudes combats, vous pourrez en immortaliser les moments les plus épiques pour gagner plusieurs récompenses exclusives, comme un skin de château à l'effigie de Mai, la célèbre kunoichi.

Dirigez-vous également dans la salle des combattants pour y collecter des emblèmes à échanger contre d'autres récompenses exclusives, dont un skin de château pour Mai et skin de chef pour Kyo. Parmi les autres cadeaux à gagner durant cette collaboration, on peut citer des avatars, des émotes, des artefacts, un cadre de guilde et même un iPhone 15 Pro Max 512 Go pour les plus grands stratèges. Pour plus de détails, rendez-vous sur la page dédiée aux événements de Lords Mobile.