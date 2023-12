On sait à quel point Shrek occupe une place importante dans le cœur des fans et est une véritable coqueluche sur internet. Ça tombe bien, car un très gros contenu arrive dans un jeu mobile ultra apprécié : pour ceux qui ne le sauraient pas encore, les Royaumes d’Athena constituent l’univers magique de Lords Mobile

IGG, véritable géant du divertissement mobile, s'est associé à Dreamworks pour un événement de collaboration unique entre Lords Mobile et la franchise Shrek. Cette collaboration, qui dure deux mois, a débuté le 1er décembre et se poursuit jusqu'au 31 janvier. Une occasion en or pour les fans de Shrek de se plonger encore un peu plus dans l'univers, bien au delà des films. Et puis, comment résister à un jeu gratuit ?

Un événement unique Shrek sur Lords Mobile

Durant cet événement, des personnages emblématiques des films Shrek, tels que Fiona, l'Âne, le Chat potté et Shrek lui-même, feront leur apparition dans les royaumes de Lords Mobile. Les fans auront l'opportunité de participer à diverses activités en jeu et de remporter des récompenses exclusives.

Lords Mobile, sorti en 2016, est un jeu mobile MMO de stratégie gratuit qui intègre des éléments de tower defense. Avec plus de 640 millions de joueurs et des milliards d’heures de combat, c'est l'un des jeux 4X (exploration, expansion, exploitation, extermination) les plus populaires du moment. Durant l'événement, les fans de Shrek pourront récupérer une tonne de contenus, à savoir :

Les joueurs pourront découvrir un assortiment d'objets thématiques exclusifs :

2 skins de château

2 skins de chef

6 avatars

16 emotes

5 artefacts

1 cadre de guilde

Une collaboration de folie, et c'est GRATUIT

En plus du contenu exclusif, l'événement propose également une série d'activités captivantes :

Le Puzzle d'Aventure : les joueurs peuvent accomplir des quêtes pour récupérer des pièces de puzzle. En complétant le puzzle, ils ont la chance de gagner des tonnes de cadeaux en jeu, ainsi que, via tirage au sort, un set de figurines, un clavier et une souris Logitech x Lords Mobile dans la vraie vie. Pas mal non ?

les joueurs peuvent accomplir des quêtes pour récupérer des pièces de puzzle. En complétant le puzzle, ils ont la chance de gagner des tonnes de cadeaux en jeu, ainsi que, via tirage au sort, un set de figurines, un clavier et une souris Logitech x Lords Mobile dans la vraie vie. Pas mal non ? Explorez avec Shrek : les joueurs sont invités à explorer les marais avec Shrek, rencontrer des personnages de contes de fées, et découvrir des trésors, tout en évitant les pièges. Les pièces de contes de fées collectées peuvent être échangées contre des récompenses en jeu.

Bref, que du bon à la fois pour les joueurs mobile mais aussi tout simplement pour les fans de Shrek. N'est-ce pas d'ailleurs l'occasion idéale pour se lancer dans le jeu ? Pour en profiter, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous, cela fonctionne à la fois sur PC, Android et iOS.