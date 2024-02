À l'occasion de son 8e anniversaire, Lords Mobile, le géant des jeux mobiles, s'associe à la légendaire marque de voitures de sport italienne Pagani pour une collaboration unique en son genre. Tout au long du mois de février, les Royaumes d’Athena, univers magique de Lords Mobile peuplé par plus de 640 millions de joueurs, se transformeront en un circuit de course, offrant une expérience inédite alliant stratégie et haute vitesse. Pas mal non ?

Lords Mobile dévoile un événement unique

Depuis sa sortie en 2016, Lords Mobile s'est imposé comme le jeu numéro 1 dans le domaine des jeux 4X (exploration, expansion, exploitation, extermination), attirant des joueurs du monde entier dans son univers riche et compétitif. Cette collaboration avec Pagani promet d'ajouter encore un petit quelque chose en plus à l'expérience. En s'éloignant (un peu) du côté médiéval.

Au programme de cette collaboration assez folle, une série d'éléments exclusifs vient enrichir l'expérience de jeu Lords Mobile. La collaboration dévoile des objets d'événement uniques, comprenant un skin de château, un skin de chef, douze avatars, six emotes et deux artefacts, tous inspirés de l'esthétique de la marque Pagani.

Dans le même temps, l'événement Grand Prix Pagani invite les joueurs à prendre le volant de la légendaire Zonda F Coupé pour des courses palpitantes. En participant à des chasses aux monstres et en accomplissant diverses quêtes, les joueurs pourront gagner du carburant nécessaire pour leurs exploits d'endurance, ouvrant la porte à des récompenses exclusives telles que des skins de château, de chef, de nouveaux artefacts, ainsi que des avatars et des emotes liés à la collaboration.

Pleins d'activités différentes

Le Puzzle Pagani offre lui une autre dimension interactive, où les joueurs rassemblent des pièces de puzzle en accomplissant des missions spécifiques. En achevant ces puzzles, ils ont la chance de gagner de nombreux cadeaux en jeu et, par tirage au sort, des prix physiques comme des écouteurs Bluetooth BOSE, un ensemble clavier et souris Logitech x Lords Mobile, et bien d'autres cadeaux de marque. Il n'est donc pas uniquement question de gagner des objets virtuels, mais bel et bien de belles choses dans la vraie vie.

Enfin, l'activité Puissance Pagani récompense la connexion quotidienne et l'achèvement de quêtes simples avec des dés, qui permettent aux joueurs de faire avancer une voiture sur une carte de jeu. Atterrir sur différentes cases déclenche divers effets et récompenses, enrichissant l'expérience de jeu au fur et à mesure de leur progression.

Ne manquez pas cette collaboration entre Lords Mobile et Pagani. Téléchargez le jeu dès maintenant pour Android, iOS et PC et plongez dans un mois de février à pleine vitesse.