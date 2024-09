Lords Mobile — le jeu de stratégie qui rassemble des millions de joueurs à travers le monde —frappe encore fort avec une collaboration inattendue et fascinante : l'Armée de terre cuite de Qin Shihuang. Du 1er septembre au 15 octobre 2024, vous pourrez plonger dans un univers qui mêle l’histoire légendaire de l’Empire chinois et les combats épiques de Lords Mobile.

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore, Lords Mobile est un jeu de stratégie en temps réel disponible sur mobile (iOS et Android) ainsi que sur PC via Steam. Développé par IGG, il propose aux joueurs de construire leur royaume, de former des armées, d'allier ou d'affronter d'autres joueurs à travers le monde. Avec ses combats épiques en multijoueur, son système de guildes, et ses événements réguliers, il se distingue par son mélange de stratégie, gestion et combat en temps réel. Mais aussi par des événements spéciaux qu’il ne faut surtout pas manquer.

Un événement en jeu et des objets exclusifs à ne pas manquer

Pendant toute la durée de cet événement, vous aurez accès à du contenu inédit inspiré par l’Armée de terre cuite. Voici ce qui vous attend :

Skin de château : Un skin totalement inédit pour transformer votre forteresse.

Skin de chef : Un skin inspiré du puissant empereur dragon, prêt à prendre les commandes de votre armée.

Avatars : Deux avatars créés spécialement pour la collaboration.

Emotes : Huit nouvelles emotes pour personnaliser vos interactions.

Artefacts : Deux artefacts légendaires à collectionner.

Cadre de guilde : Un cadre de guilde exclusif réservé aux meilleures équipes.

Partez à la recherche des trésors cachés du mausolée dans Lords Mobile

Cet événement vous permet d’explorer les secrets du mausolée de Qin Shihuang. Grâce aux Brosses d'archéologue, vous pourrez découvrir de multiples trésors enfouis. Et en accumulant des découvertes, vous pourrez débloquer des récompenses incroyables, telles que :

Le skin de chef de l'Empereur dragon

Le skin de château Palais de la Fortune

Des avatars et emotes exclusifs, et bien plus !

Pour obtenir ces précieuses Brosses d'archéologue, il vous suffit de vous connecter chaque jour ou de participer aux Travaux du Royaume. Explorez à fond le mausolée pour récolter des pièces antiques et des Talismans du tigre, échangeables au Poste archéologique contre des objets rares de la collaboration.

Durée de l’événement : du 1er au 30 septembre 2024 (GMT-5)

Des événements à couper le souffle tout au long de la collaboration

Ne passez pas à côté des autres moments forts de cette collaboration. Voici ce qui vous attend jusqu'au 13 octobre 2024 :

Renaissance de l'armée de terre cuite du 1er au 5 septembre : Revivez l’histoire fascinante de cette armée et tentez de décrocher le grand prix !

Retour des Seigneurs du 1er au 19 septembre : Venez redécouvrir l’intensité des guerres dans les royaumes d’Athéna.

Course de chars de bronze du 14 au 19 septembre : Formez une équipe, sautez dans vos chars et courez pour la victoire !

Affrontement des guerriers en terre cuite du 4 au 11 octobre : Montrez ce que vous valez en tant que guilde. Les 100 meilleures remporteront un cadre de guilde exclusif à la collaboration.

Ne manquez pas cette occasion unique de plonger dans l’univers de l’Armée de terre cuite et de vivre une expérience de jeu inédite avec Lords Mobile. Participez à l’événement et gagnez des récompenses incroyables dès maintenant. Pour plus de détails et obtenir encore plus de contenu exclusif, rendez-vous sur la page officielle de l’événement.

C’est maintenant ou jamais, à vous de jouer !