C'est fait ! Yoshimi Yasuda, PDG de Dragami Games, a annoncé officiellement ses plans pour Lollipop Chainsaw. Le studio joue la carte de la sécurité avec un remake.

Yoshimi Yasuda, producteur sur Lollipop Chainsaw, tient vraiment au jeu et a donc fait en sorte de racheter les droits à Kadokawa Games. Le but ? Donner l'opportunité aux personnes qui le veulent d'y jouer sur les consoles actuelles, ce dernier n'étant accessible que depuis une PS3 ou Xbox 360.

Malheureusement, diverses raisons font que les fans ne peuvent plus jouer facilement au titre, et cela fait un moment que les joueurs ne peuvent pas y avoir accès sur les consoles actuelles. Nous, l'équipe de développement originale du titre, estimons que le jeu est très précieux pour nous, et nous ne voulions pas qu'il demeure dans les limbes là où les joueurs qui souhaitent y jouer ne peuvent pas. Ce faisant, nous avons acheté la propriété intellectuelle auprès de Kadokawa Games, et avons décidé de développer un remake. Nous avons déjà contacté Warner Bros, qui était l'éditeur du jeu en dehors de l'Asie, et ils nous soutiennent dans ce projet.