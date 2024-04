Malgré des défauts inhérents aux productions de Goichi Suda, Lollipop Chainsaw fait partie des jeux du créateur à conseiller. Entre le cell shading, le gore, la relation Juliet / Nick, les boss ou encore les musiques, on passe clairement un bon moment sur le coup. Le titre a d'ailleurs ses fans et c'est ce qui a conduit l'ancien producteur à racheter les droits pour offrir une version sur les plateformes actuelles.

Lollipop Chainsaw toujours prêt pour une sortie en 2024 ?

Comme on le sait depuis la fin de l'année dernière, Lollipop Chainsaw RePOP sera finalement un remaster et non plus à un remake. D'après le producteur historique du jeu, Yoshimi Yasuda, c'est une décision qui a été prise après avoir lu les retours des joueurs. Comme souvent avec des projets de ce style, les fans ont fait part de leur inquiétude si le gameplay venait à être trop modifié. « Nous avons changé le game design de RePOP à la lecture de vos retours. Nous sommes passés d'un remake à un remaster » a déclaré Yasuda sur X.

Si le gameplay de Lollipop Chainsaw sera bien intact, les graphismes, eux, seront améliorés avec des technologies plus actuelles. En revanche, mauvaise nouvelle, mais de nombreux musiques seront supprimées pour des questions de droits d'auteur. On a déjà eu des images de ce remaster, mais à quand une vraie bande annonce de gameplay ? Ça ne devrait plus trop tarder maintenant. « Yasuda déclare que les préparatifs pour la révélation officielle de Lollipop Chainsaw RePOP sont en cours » (via Gematsu).

Un trailer d'ici le Summer Game Fest 2024 ? On peut tabler sur une telle fenêtre car la sortie est toujours maintenue pour l'été 2024. Pas de retard supplémentaire à l'horizon donc. Hormis une bande annonce, on attend aussi une confirmation des plateformes. Est-ce que ce sera une exclu de nouvelle génération ? Ou les vieillissantes PS4 et Xbox One seront-elles aussi concernées ?