Durant tout l'été, Riot Games propose le retour de l'événement Gardien des Étoiles dans LoL. Un hommage au genre Magical Girl avec du contenu inédit pour League of Legends, League of Legends: Wild Rift et Legends of Runeterra.

Vous allez pouvoir passer votre été avec la franchise LoL grâce à un événement très apprécié par la communauté qui revient.

L'événement les Gardiens des Étoiles

Le « Magical Girl » s'empare une nouvelle fois de la licence LoL dans le cadre de l'événenement Gardiens des Étoiles.

L'univers Gardien des étoiles est un monde que nos joueurs adorent et qu'ils veulent voir davantage depuis de nombreuses années. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de le faire revenir de cette manière, à travers plusieurs titres et parties de Riot. Nous avons hâte de travailler avec de si nombreux partenaires incroyables pour montrer le potentiel de cet univers à nos joueurs, ainsi qu'à de nouveaux fans potentiels qui aiment ce genre de magie autant que nous.

Ce genre à part entière se focalise sur l'amitié et les pouvoirs supplémentaires octroyées aux jeunes femmes. Pour mieux visualiser, pensez à la mythique série d'animation Sailor Moon. Déjà en ligne, l'event a été promu par la chanson « Everything Goes On » de Porter Robinson. Une musique qui traite du deuil.

« Everything Goes On » raconte l'histoire de deux gardiennes des étoiles qui, chacune de leur côté, acceptent leur deuil et trouvent la volonté de poursuivre leur aventure avec leurs nouveaux camarades.

En plus de cette piste audio, un album de musiques Lo-Fi, totalement libre de droit, a été composé par plusieurs artistes. C'est à écouter par ici. Si vous êtes streamer, vous pouvez le diffuser sans risquer la suspension, même temporaire, de votre chaîne. Des produits dérivés, en lien avec les Gardiens des étoiles, sont même disponibles sur la boutique de Riot Games et sur le site Fullife.

Les nouveautés des jeux LoL

En dehors de ces nouveautés « secondaires », Riot Games a travaillé sur des bonus pour trois jeux de l'univers LoL. Ainsi, vous pourrez réclamer une panoplie de skins pour les personnages, des emotes etc. mais aussi découvrir une expérience narrative inédite sur PC et mobiles.

Lancement du champion : Nilah, la Joie incarnée (ADC) Skins : Akali (Légendaire), Kai’Sa (Légendaire), Ekko, Sona, Taliyah, Quinn, Nilah et Rell Gardien des étoiles ; Morgana et Fiddlesticks ennemis des étoiles ; Ekko et Syndra Gardien des étoiles prestige Passe d'événement Gardien des étoiles LoL (et TFT) , retour du mode de jeu Grimoire ultime, nouveaux emotes, chromas et balises. Expérience narrative dans le client -Gardien des étoiles : Un autre ciel (exclusivité LoL) :

À travers des parties de LoL et de TFT, les joueurs progresseront dans une histoire fascinante mêlant amour et perte, pardon et amitié à travers les yeux d'une toute nouvelle équipe dirigée par Akali et Kai'Sa. Parallèlement, en accomplissant des missions de champion en jeu, ils renforceront leur « lien » avec les différents gardiens, déverrouillant des récompenses et découvrant de nouvelles histoires au passage.

Skins : Orianna, Séraphine, Ahri, Senna, Xayah, Rakan et Miss Fortune Gardien des étoiles ; Rakan et Xayah Gardien des étoiles repentis Passe d'événement Gardien des étoiles WR Nouvelle expérience narrative dans le client (exclusivité WR)

Les joueurs seront les témoins directs du périple de Xayah pour sauver Rakan avec l'aide de nouveaux gardiens des étoiles. Ils feront monter leur équipe et leurs familiers en niveau grâce à une série de missions, affronteront des monstres du chaos lors de combats et suivront les intrépides Gardiens dans leur apprentissage du pardon et dans le début de nouvelles amitiés.