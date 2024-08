Little Nightmares 3 se montre enfin un peu à l'occasion de la Gamescom 2024. De quoi provoquer quelques cauchemars et gâcher quelques nuits. On vous dit tout.

La Gamescom 2024 a été l'occasion pour de nombreux jeux très attendus de se dévoiler un peu plus au public. Parmi eux, Little Nightmares 3 a particulièrement retenu l'attention avec la diffusion d'un nouveau trailer, confirmant que la série d'aventures horrifiques continue d'attiser la curiosité des joueurs du monde entier.

Alors que les fans attendent avec impatience ce troisième opus, la date de sortie de Little Nightmares 3 a finalement été confirmée pour 2025. Bien que la fenêtre précise de lancement ne soit pas encore connue, beaucoup espèrent que le jeu sera disponible dès les premiers mois de l'année. Initialement prévu pour 2024, le jeu a subi un léger report, alimentant encore plus l'anticipation autour de sa sortie.

Bonne nouvelle pour les amateurs de jeux vidéo, Little Nightmares 3 sera accessible sur un large éventail de plateformes. Le jeu sera disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Cependant, il ne sera pas proposé sur mobile. Mais sa disponibilité sur la plupart des autres supports permettra à un grand nombre de joueurs de plonger dans cet univers angoissant.

Le nouveau trailer, présenté à la Gamescom, plonge les joueurs dans l'atmosphère sinistre et immersive qui a fait le succès des précédents volets. Ce troisième épisode semble vouloir pousser encore plus loin les mécaniques de coopération, invitant les joueurs à explorer cet univers inquiétant aux côtés d'un ami. Le duo devra affronter de nouveaux dangers et résoudre des énigmes complexes dans un monde toujours aussi oppressant.

Malgré le report de sa sortie, l'attente pour Little Nightmares 3 reste palpable. Les deux premiers jeux de la série ont été acclamés pour leur ambiance unique. Et leur gameplay captivant. Mais aussi car ils sont bougrement effrayants...

Source : Bandai Namcom