Chaque année, de nombreux joueurs brassent la sphère vidéoludique à la recherche de pépites indépendantes. Dans le lot, il y en a une qui a suscité un vif intérêt au sein de la communauté : Little Devil Inside. Sa direction artistique a fait mouche, tout comme son univers particulier. Le problème, c'est qu'il a fini par tomber dans l'oubli à cause d'un manque de communication de la part du studio. Que s'est-il passé ? Est-il annulé ? Les développeurs ont donc décidé de clarifier la situation.

Little Devil Inside est de retour, mais il va se faire désirer longtemps

Neostream Interactive a pris la parole sur Kickstarter pour mettre les choses au point. Le développement a clairement été chaotique, avec des conflits internes qui sont responsables de ce silence radio. Maintenant, l'équipe est plus petite, et elle tente activement de trouver un éditeur. Vous l'aurez compris, Little Devil Inside n'est pas prêt de sortir. Ceci dit, on comprend tout à fait les raisons qui nous sont données. On attendra le temps qu'il faudra, et surprise, pour patienter, on a eu droit à une longue vidéo de gameplay.

Six minutes de gameplay, c'est ce qu'on peut se mettre sous la dent, et c'est un véritable régal. On constate l'usage de l'Unreal Engine 5. Mais surtout le retour de cette direction artistique qui nous a tant charmé la première fois. Il va sans dire qu'on a l'eau à la bouche. Bref, pour l'heure, on va simplement souhaiter bonne chance au studio, en espérant qu'il parvienne à débusquer un éditeur.