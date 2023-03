En plus du développement de Little Big Adventure 3, le studio annonce une merveilleuse nouvelle pour les fans de la licence. Une double surprise dont les joueurs pourront profiter en partie dans les prochaines semaines.

Surprise ! Le nouveau jeu Little Big Adventure n'est pas le seul projet en cours de création. Le studio va en effet faire revenir sa série iconique de fort belle manière.

Little Big Adventure 1 et 2 Remastered s'annoncent

Alors que les têtes pensantes derrière cette franchise emblématique des années 90 se sont réunies pour plancher sur un nouvel épisode, les développeurs révèle dans le même temps des remasters pour Little Big Adventure 1 & 2. Et ça va même un peu plus loin qu'une remasterisation. Ces deux jeux, considérés comme des pépites du genre, seront reconstruits de A à Z sous l'Unreal Engine 5 pour une refonte technique et graphique entière.

Ils profiteront d’animations fluides, d’un suivi de la caméra et d’une haute résolution visuelle pour un rendu de la planète Twinsun digne d’une nouvelle génération. Via communiqué de presse.

Sur l'aspect visuel, c'est l'artiste brésilien Paulo Torinno qui aura la lourde tâche de retranscrire et parfaire la direction artistique. Une refonte graphique et technique, oui, mais d'autres changements sont attendus avec des nouveaux contrôles « plus subtils » et des possibilité de gameplay inédite. En termes d'ajouts, attendez-vous à des capacités supplémentaires à l'image de l'évasion ou pouvoir changer d'arme de manière instantanée. Et si ces commandes modernes ne correspondent à votre vision de Little Big Adventure, vous pourrez sélectionner les contrôles d'époque.

Dernière nouveauté, les musiques des deux jeux Little Big Adventure seront également remasterisées pour l'occasion.

Twinsen’s Little Big Adventure. Crédits : .

La sortie est prévue en 2024 sur consoles et PC, mais une démo du premier épisode remasterisée sera disponible dès cette année. Elle sera en ligne au moment du Steam Néo Fest, du 19 au 26 juin 2023.

Et la suite, ça en est où ?

Le chantier Little Big Adventure 3 n'est pas abandonné, mais malheureusement, il y a un contretemps. La sortie est en effet décalée, sans plus de détails.