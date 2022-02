Comme nous l'a prouvé Zelda Breath of the Wild, une très bonne direction artistique peut avoir le pouvoir de rendre un jeu beau sans pour autant que la qualité des graphismes soit au rendez-vous. Eh bien c'est un peu l'inverse avec cette démo d'un Zelda sur le moteur Unreal Engine 5, de belles textures ne font pas tout, c'est joli, mais il manque une patte artistique, non ?

Par RwanLink.

