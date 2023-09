Soyez humain, tout simplement !

"Lorsque Lies of P commence, Spring le chat est ouvertement hostile au joueur. Cependant, au fur et à mesure que le joueur gagne de l'Humanité tout au long du jeu, Spring deviendra progressivement plus affectueux."

