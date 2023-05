Vous souhaitez garder votre arme fétiche dans Zelda Tears of the Kingdom ? Eh bien c'est possible grâce aux Octoroks qui les mangeront et les recracheront entièrement réparées et avec un boost de statistiques. C'est pas beau ça ?

