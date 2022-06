Le club de l'e$$orage vidéoludique jusqu'à la moelle sur trois générations, si vous voyez ce que je veux dire. Mais soyons honnête, il faut tout de même souligner que contrairement aux autres licences ci-dessous, The Last of Us Part 1 va bénéficier d'un très gros travail de refonte visuelle, mais de là à aller jusqu'au plein tarif excessif de 80 euros ? Vraiment ? Et vous, qu'en pensez-vous ?

Via

DÉCOUVREZ TOUTES NOS IMAGES DU JOUR ICI

Rendez-vous demain pour une nouvelle image !