Alors que l'inflation touche également le marché de Gran Turismo 7 pour une raison assurément 100% lucrative au détriment du joueur... mais oui vous savez, cette perfidie qui consiste à nous pousser vers les microtransactions, quelle merveilleuse idée pour (re)mécontenter les fans qui ont déjà dépensé de l'argent pour acheter le jeu plein pot.

Alors pour ne pas céder, la première question que l'on se pose tous est "quelle est la méthode la plus rapide pour se faire un maximum de crédits ?". Les plus acharnés connaissent surement déjà cette astuce, mais pour les débutants, voici actuellement la meilleure épreuve à faire : 24 Heures du Mans Racing Circuit. En effet, non seulement le circuit est très agréable, la pluie est de la partie vers la moitié de la course pour mettre un peu de piment stratégique, mais en plus, l'épreuve n'exige pas un gros niveau de pilotage, en clair, c'est une course "chill" peu rébarbative qui rapporte gros, 825 000 crédits par course gagnée toutes les 30 minutes.

Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans le mode Sport, si vous êtes niveau pilote A et fair-play S, on devrait s'y croiser !

