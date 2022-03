En attendant un geste commercial de Sony et Polyphony Digital qui se fait toujours désirer afin de ; regagner le respect des joueurs, désamorcer la polémique, et redorer leur image grandement écornée à cause de cette affaire (Gran Turismo 7 : le jeu de course obtient la pire note de Metacritic), voici une solution proposée par le vidéaste Mangalore qui permet de farmer un maximum de crédits sans que cela soit trop laborieux.

Pousser le joueur à payer un contenu déjà présent dans le jeu de base, il faudrait que cela cesse non ? Qu'en pensez-vous de manière globale ? Mais surtout n'oubliez pas, le meilleur moyen de faire disparaître cette aberration totale que sont les microtransactions dans un jeu payant, c'est avant tout de ne pas céder à la tentation de sortir sa carte bleue pour satisfaire un besoin de collectionnite aiguë. Car pour information, et pour nuancer un peu, les voitures hors de prix ne sont pas nécessaires pour progresser dans le jeu, Gran Turismo 7 n'est pas un pay-to-win contrairement à ce que l'on peut entendre ici ou là.

