Pendant ce temps, depuis mardi devant le Nintendo Store de New York, certains êtres humains font déjà la queue pour avoir la certitude de se procurer The Legend of Zelda Tears of the Kingdom dans la nuit du jeudi-vendredi à minuit.

C'est donc ceci la passion du Jeu vidéo ?

