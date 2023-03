Voici une preuve de plus qu'il n'y a pas d'âge pour s'éclater aux jeux vidéo, qui plus est... dans une bonne vieille salle d'arcade, c'est So much fun! Et si vous vous demandez ce que vous regardez durant le visionnage de cette vidéo, ceci est parfaitement normal, on ne sait toujours de quelle planète provient Arielle Dombasle.

DÉCOUVREZ TOUTES NOS IMAGES DU JOUR ICI

Rendez-vous demain pour une nouvelle image !