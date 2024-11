Surprise ! Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii n'est même pas encore disponible, et on a déjà droit à un DLC gratuit pour tout le monde. Une aubaine à ne pas manquer !

Les fans de la saga Yakuza attendent avec impatience Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, qui s'annonce déjà comme un titre encore plus déjanté que la moyenne. On y retrouve notamment un ex-Yakuza devenu pirate des temps modernes. Bref, tout un programme ! Pour fêter cela, vous pourrez profiter d'un DLC gratuit.

Like a Dragon offre un DLC

SEGA réserve une surprise aux fans de Like a Dragon. Pour célébrer la sortie de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, un costume exclusif, “Dragon of Dojima”, est offert aux abonnés de la newsletter SEGA. En s’inscrivant aux e-mails de SEGA avant le 25 février 2025, les joueurs recevront un code pour ce costume emblématique de Kazuma Kiryu, utilisable pour Majima Goro dans le jeu.

Le jeu, prévu pour le 21 février 2025, sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One et PC. Ce costume “Dragon of Dojima” est un clin d'œil à la saga Yakuza, un symbole iconique que les fans de longue date reconnaîtront. SEGA et Ryu Ga Gotoku Studio offrent ce bonus pour remercier la communauté et inviter les nouveaux joueurs à plonger dans l'univers avec style.

Dans ce nouvel opus, les joueurs suivent les aventures de Goro Majima, un ex-yakuza légendaire, qui se retrouve échoué sur une mystérieuse île du Pacifique. Perdu et amnésique, Majima est recueilli par Noah, un jeune garçon qui devient son compagnon d'aventure. Ensemble, ils partent en quête d'un trésor légendaire. Mais ils se retrouvent rapidement au cœur de rivalités entre pirates modernes, criminels impitoyables et autres scélérats....

Pour débloquer ce look exclusif, il suffit de s'abonner aux e-mails de SEGA avant la date limite. Une fois inscrit, chaque joueur recevra un code de téléchargement, permettant de personnaliser Majima avec le look de Kazuma Kiryu. Cette offre gratuite ajoute une touche de nostalgie pour les habitués de la série.

Source : SEGA