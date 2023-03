Like a Dragon Ishin, dernier jeu en date de la série Yakuza, vient de recevoir un gros patch pour corriger ses bugs et ses plantages sur PC et bientôt sur consoles.

Décidément, les dernières sorties majeures ne se font pas sans couacs. Alors que Wo Long Fallen Dynasty a de gros soucis sur PC, Like a Dragon Ishin a lui aussi eu de gros soucis de stabilité à sa sortie, notamment sur PC.

Les développeurs ont toutefois réagi et un nouveau patch est disponible. Il devrait régler le plus gros des problèmes.

Like a Dragon Ishin met en ligne son gros patch 1.03

Dans ce patch 1.03 de Like a Dragon Ishin, on note un grand nombre de correctifs important pour la version PC, notamment pour rectifier les soucis de stuttering, les déchirures intempestives de l’écran, les bugs , les crashs et d’autres ajustements pour améliorer la qualité de vie. Enfin, le patch sera déployer un peu plus tard pour les consoles de salon, une partie des notes de patch peuvent toutefois être consultées ci-dessous.

Notes de patch 1.03 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One

Version PC Correction du stuttering lors des premiers chargement de certains effets Correction des crashs au démarrage (en de rares occasions) Rectification de l'affichage de certains éléments de l'interface utilisateur n'est pas positionné sur les écrans ultra-larges. Améliorations de la sélection du moniteur et des paramètres de résolution affichés dans un environnement multi-moniteur



Toutes les plateformes Correction d'un bug lorsque des ennemis se téléportaient de manière inattendue dans de rares cas lors de l'activation d'une action de chaleur près d'une porte. Correction d'un bug qui empêchait l'utilisation des tourelles spéciales placées sur la scène Correction d'un crash lors de l'utilisation des capacités des cartes Toranosuke et Yama-goroshi dans certaines missions d'Hommes recherchés Correction d'un bug qui rendait la progression impossible lors du retour d'un déserteur de Mukurogai. Modification du comportement de la réduction de la jauge de chaleur qui dépend du FPS Correction d'un problème où la jauge de santé n'augmentait pas même si le joueur débloquait la compétence Gunman Autres améliorations de la stabilité et corrections de bugs



Ajustements de la jouabilité Le nombre d'appuis répétés sur les boutons requis lors de l'exécution des QTE au bar à chansons a été réduit.