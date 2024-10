Face à la polémique qui secoue la communauté depuis le début de l’early access, l'un des créateurs de Max et Chloe prend la défense des développeurs de Life is Strange 4.

Dans une petite semaine, Life is Strange Double Exposure sera disponible pour tout le monde. Les plus inconditionnels de la licence ont déjà mis la main au portefeuille pour tester en avant-première les deux premiers épisodes de ce quatrième volet. Il faut dire que l’engouement était énorme pour la communauté. 10 ans après les événements d’Arcadia Bay, les fans allaient pouvoir retrouver Max, et par extension découvrir ce qui lui était arrivé depuis la fin tragique de leur choix. Pour certains, cela incluait donc la relation qu’elle entretenait avec Chloe. L’absence de l’ancienne ado rebelle aux cheveux bleus dans les différentes prises de parole de Square Enix s’est faite remarquer, et les joueurs ont enfin eu le fin mot de l’histoire, et ce n’est clairement pas ce qu’ils espéraient.

ATTENTION, LES LIGNES QUI SUIVENT CONTIENNENT DES SPOILERS (MINEURS) SUR LES DEUX PREMIERS ÉPISODES DE LIFE IS STRANGE DOUBLE EXPOSURE

L'un des créateurs de Max et Chloe défend Life is Strange 4

L’exercice était périlleux pour Deck Nine. Le studio américain affirmait vouloir respecter les deux fins du premier Life is Strange, développé et écrit à l’époque par Don’t Nod, mais la communauté estime qu’ils se sont pris les pieds dans le filet. Les deux premiers épisodes de Life is Strange 4 ont en effet révélé que si Chloe était toujours en vie, sa relation avec Max, elle, n’avait pas duré. Le sacrifice d’Arcadia Bay était impossible à oublier, mais là où la photographe préférait se tourner vers le passé, son ancienne meilleure amie voulait se tourner vers l’avenir. C’est en tout cas ce que Deck Nine a estimé être la meilleure approche pour justifier les aventures en solo de Max dans Double Exposure.

Une approche qui a beaucoup de mal à trouver écho auprès de la communauté, qui n’a pas manqué de le faire savoir et de façon parfois virulente, comme il est tristement coutume aujourd’hui sur les réseaux sociaux. Michel Koch, scénariste principal du premier Life is Strange et l’un de ceux qui a façonné Max et Chloe, a pris ouvertement la parole pour défendre Deck Nine Games.

J’ai vu beaucoup de tension et de messages haineux envers les devs de Deck Nine. Je n’ai pas joué au jeu, je n’ai aucune idée d’où va aller l’histoire. Mais je sais que rien ne justifie autant de haïr autant les gens pour la façon dont ils ont écrit leur jeu ! Vous pouvez être déçus, vouloir d’autres récits pour ces personnages que vous aimez, ou différentes histoires… Mais en fin de compte, la création d’un jeu est très difficile et subjective et si Life is Strange Double Exposure ne vous plait pas, cela n’efface pas ce que vous aviez imaginé.

Des changements « inévitables »

La messe est dite, mais ce n’est pas pour autant que la direction prise est celle que Don’t Nod aurait pu envisager. Koch considère que le traumatisme de la fin où Chloe est en vie se ferait forcément ressentir dans leur relation. C’est justement pour cette raison qu’elles ne sourient pas énormément sur la photo vue dans Life is Strange 2, reprise dans Double Exposure. « Mais elles se serraient les coudes, elles étaient tout ce qu’elles avaient », explique-t-il.

En revanche, il estime qu’il n’aurait pas écrit leur histoire de la même façon, mais que c’est une constante depuis que Square Enix a pleinement repris la main sur la licence. « J’avais la même sensation pour les comics et Before the Storm et je l’ai accepté. Je suis presque sûr que si je jouais au jeu complet je ne reconnaîtrais pas mes personnages, mais c’est inévitable avec des auteurs différents », conclut-il finalement assez bien. Pour rappel, la version complète de Life is Strange Double Exposure sera disponible ce 29 octobre sur PS5, Xbox Series et PC.

Source : Michel Koch via X