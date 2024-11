Voici une excellente nouvelle pour les fans de Life is Strange 4. De quoi ravir les passionnés, et surtout les collectionneurs qui préfèrent les versions physiques aux dématérialisées.

C’est officiel : Life is Strange: Double Exposure arrive sur Nintendo Switch dès le 19 novembre 2024 en version numérique. Mais ce n’est pas tout, une belle surprise attend également les collectionneurs dès le mois de janvier. De quoi faire monter la pression d’un cran supplémentaire pour les fans !

Life is Strange 4 a une belle surprise pour janvier

Les amateurs de jeux physiques devront patienter un peu plus longtemps, jusqu’au 28 janvier 2025, pour mettre la main sur l’édition cartouche. Il s'agit d'une cartouche de 16 Go. Mieux encore, les précommandes sont déjà ouvertes. Certaines incluent un steelbook exclusif en bonus, parfait pour les collectionneurs et les amateurs de goodies. Une excellente raison de patienter un peu si vous aimez avoir vos jeux en main !

Dans Life is Strange Double Exposure, vous incarnez Max Caulfield, la protagoniste iconique du premier opus. Devenue photographe en résidence à l’université de Caledon, Max est confrontée à un drame : son amie Safi est retrouvée morte dans la neige. Pour tenter de la sauver, Max fait appel à son pouvoir de remonter le temps, qu’elle n’avait plus utilisé depuis longtemps. Mais rien ne se passe comme prévu. En utilisant ses capacités, Max ouvre accidentellement un portail vers un monde parallèle, où Safi est vivante… mais toujours en danger. Désormais, elle doit naviguer entre deux réalités pour découvrir l’identité du tueur et empêcher une nouvelle tragédie. Avec cette mécanique de réalités parallèles, Double Exposure pousse encore plus loin les choix difficiles et les dilemmes moraux qui ont fait le succès de la série.

19 novembre 2024 : lancement de la version numérique sur l’eShop.

: lancement de la version numérique sur l’eShop. 28 janvier 2025 : sortie de l’édition physique avec un steelbook bonus pour les précommandes.

Avec son intrigue prenante, ses mécaniques de réalités parallèles et ses choix aux conséquences lourdes, Life is Strange: Double Exposure s’annonce comme une expérience mémorable sur Switch. Que vous soyez fan de la série ou nouveau venu, ce jeu est une excellente porte d’entrée dans un univers où chaque décision compte.

Source : Nintendo