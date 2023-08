Les Sims c'est bien mais Life by You s'annonce être un concurrent de taille. Hélas on vient d'apprendre une mauvaise nouvelle pour le jeu trsè attendu.

Life By You va décevoir. En effet, mauvaise nouvelle quand un sérieux concurrent du jeu de simulation Les Sims arrive sur le marché celui-ci se retrouve décalé de plusieurs mois pour le plus grand malheur des joueurs. Quelles sont les raisons d'un tel report ? Voici ce que l'on peut apprendre sur le sujet. C'est l'éditeur suédois Paradox Interactive qui s'exprime directement sur décevante information.

Un retard en perspective pour Life By You

Ainsi donc Paradox Interactive a prit la décision de décaler la sortie en accès anticipé de son jeu de simulation de vie très attendue Life by You pour la date du 5 mars 2024. Ce temps supplémentaire devrait permettre au studio de développement, Paradox Tectonic, d’améliorer les visuels du jeu ainsi que l’interface utilisateur. Plus que cela, ces fameuses améliorations n’affecteront pas uniquement le style général du jeu mais permettront également de créer une meilleure expérience pour les joueurs et de peaufiner les outils de modding. Car oui comme tout bon jeu vidéo de chez Paradox qui se respecte, le titre devrait proposer pas mal d'outils pour totalement transformer le jeu. Visiblement, le studio souhaite mettre la communauté et leurs retours au cœur du lancement de l'accès anticipé.

C'est quoi comme jeu ?

Le jeu se présente comme un simulateur de vie humaine, entendez par là un Sims-Like avec tout ce que cela implique. Life By You devrait proposer un vaste monde ouvert sans aucun temps de chargement avec autant de ville que de campagne à explorer mais aussi de nombreuses quêtes pour déverrouiller des expériences inédites. Pour que l'immersion soit totale, Paradox nous promet même de pouvoir contrôler nos humains à la troisième personne pour vivre l'expérience totalement différemment. Vraisemblablement, chaque situation génère des discussions uniques et authentiques et il serait même possible de composer vos propres conversations dans le jeu. Reste à savoir comment et jusqu'à quel point. À ce niveau vous pouvez oublier le langage incompréhensible (mais non moins iconique) des Sims puisque tout le jeu proposera des conversations en langage réel. On peut déjà imaginer une foule de possibilités avec la prise en charge possible (via mod) de l'OpenAI. Dans tous les cas ca sera un beau changement par rapport à son principal rival en terme d'immersion. Encore faut t-il que le tout soit cohérent et... intelligent.

De votre coté, que pensez-vous du jeu de simulation Life By You ? Est-ce un titre qui pourrait vous intéresser ?